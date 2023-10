¡Acubus ya no está en Acuña!

Acuña, Coah. - El concesionario de Acubus ha incurrido en un incumplimiento de contrato al dejar de laborar repentinamente, no respetar los horarios de ruta, no tener las unidades que se necesitaban, incrementar el pasaje y no darle algún tipo de descuento a personas mayores, estudiantes o personas discapacitadas, por ende el alcalde Emilio De Hoyos Montemayor pondrá en circulación una flotilla de camiones qué fungirán como transporte público para los acuñenses este próximo viernes 6 de octubre.

Todo esto, en lo que llegan las nuevas empresas de transporte a esta ciudad, lo que provocará competitividad y un mejor servicio para todos los usuarios de transporte público.