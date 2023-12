Acude MJS a graduación de cadetes

ACUÑA, COAH. - Como parte de la gira de trabajo por esta ciudad, el gobernador acudió a la graduación de cadetes de la academia de Policía y entregó 8 unidades para el departamento de Seguridad Pública Municipal, dentro del compromiso establecido al inicio de su administración y como parte del Eje de Seguridad.

La ceremonia se realizó en la explanada de la Presidencia Municipal, donde Manolo Jiménez Salinas, reiteró que la seguridad es prioritaria en el Gobierno que encabeza, y prueba de ello es la ratificación del Convenio del Mando Único Policial, entre el Gobierno del Estado y las alcaldesas y alcaldes de los 38 municipios.

“Para nosotros la seguridad es lo más importante, un tema de prioridad máxima, de todos los días donde no podemos bajar la guardia”.

Resaltó la coordinación con el Ejército Mexicano, con el que se hará un operativo especial en la carretera Allende-San Juan de Sabinas, a la altura de la autopista Premier, para que fluya mejor el tráfico, incrementado por el paso de Paisanos que llegan a Coahuila, además de que se rehabilitará esa vialidad.

Mientras que el presidente Municipal Emilio de Hoyos Montemayor manifestó que una de las demandas ciudadanas más sentidas es sin duda la seguridad, y que es una prioridad conjunta.

“Si no hay seguridad no hay inversión y no hay trabajo para nuestra gente”, dijo el munícipe al reiterar el compromiso de la administración municipal de continuar trabajando bajo el esquema del Mando Único, donde participan de manera coordinada las corporaciones de los tres órdenes de Gobierno.