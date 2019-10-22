Agilizarán entrega de apoyos en DIF Acuña

En breve se podrán importar cerca de 8 tráileres de apoyo que organizaciones de Estados Unidos envían a DIF Acuña y que, debido a la falta de un titular en la administración local en la aduana, no se ha podido hacer.

El director de asuntos religiosos Juan Pablo López Escobar dijo que, en su estancia en la ciudad de México, hizo la gestión ante el director de aduanas que se comprometió a dar la instrucción para que se puedan importar estos artículos.

Afirmó, que de hecho la gestión se hizo de manera directa con el director de aduanas, ya que tuvo la oportunidad de ir en representación de Coahuila a un taller que se llevó a cabo la semana pasada en la ciudad de México, para ver cómo resolver el problema de los registros de las sociedades religiosas en la entidad.

Curso en el que estuvieron presentes todas las dependencias federales que participan en estos registros, ya que se busca su regularización y operen dentro de la legalidad.

Manifestó que, a solicitud de la presidenta de DIF Acuña, Martha Cisneros se hizo esta solicitud que prosperó, y se espera que esta semana llegue el código, mediante el cual se podrá pagar los impuestos que se generan con los descuentos establecidos en la ley.

Los artículos que están detenidos por falta de este código son artículos para personas con discapacidad, despensas, pañales, productos que organizaciones religiosas de los Estados Unidos año tras año envían a Acuña y otros municipios de Coahuila para apoyar a personas con necesidad.

Se va a cumplir con la normatividad al pagar los impuestos que se generen, pero se solicitó también los descuentos que la ley establece para este tipo de donaciones, recalcó.