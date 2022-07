Agrava sequía crisis ganadera

CIUDAD ACUÑA, COAH. - Con el azote de la sequía, se ha alcanzado un índice preocupante de mortandad del ganado, alcanzando hasta el 40 por ciento de las cabezas registradas, dejando en jaque y con números rojos a los productores ganaderos, situación que complica los años venideros.

El presidente de la Asociación Ganadera en Acuña, Homero Amezcua Villarreal, aseveró que existe una alta probabilidad de que un grupo de ganaderos no pueda recuperarse, por un lado, la sequía, pero por otro, la falta tangible de apoyos gubernamentales en esta región.

“Tenemos un año exhortando a nuestras autoridades de que teníamos un problema, no nos han volteado a ver, no se ha visto respuesta, hemos visto en redes anunciados posibles apoyos, pero no hemos visto esto, hemos visto que se dan en otros lugares, pero aquí aún no”, mencionó.

La administración municipal había anunciado hace tiempo un programa de apoyo de inversión dividida en alimento y suplementos para el ganado, donde el municipio aportaría el 50 por ciento y el otro 50 sería absorbido por los productores, pero lamentablemente aún no hay fecha de arranque.

Amezcua Villarreal añadió que entre más tiempo pase, la situación va a empeorar y se verá reflejado en el tema de la inflación, como paso con el alza del huevo y de otros productos.