Águilas golea al Deportivo Acuña

Dentro de la fecha 12 del Torneo de Clausura 2017 de la Liga Premier de Futbol Siete Escuela Rayados Acuña, el equipo Rayados logro vencer 9 goles a 1 a su similar Deportivo Acuña.

Partido que se disputo este domingo sobre la cancha tres de la escuela rayados, escenario que así mismo fue testigo de un partido donde solo se pudo observar un equipo dentro de la cancha, ya que fue tal el dominio de las Águilas que prácticamente desaparecieron al rival.

El zaguero Carlos Zetina, fue la pieza clave para que el conjunto de las Águilas se guiara hacia la victoria, ya que solamente este elemento se encargó de anotar cinco goles.

Sino de motivar al resto de sus compañeros a desarrollar un partido casi perfecto.

Obtener el triunfo no pudo ser más sencillo para las Águilas y es que en base a su contundencia frente a los tres postes fue como este equipo se condujo al triunfo, pero sobre todo lograr tres puntos que hoy les da su ascenso al cuarto lugar del grupo de la Liga Premier de Futbol Siete Escuela Rayados de Acuña.

Los goles que condujeron a las Águilas a la victoria fueron obra de Carlos Zetina (5), Víctor Zetina (3) y Francisco Domínguez (1).