Un obstáculo Ancira en venta de AHMSA

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Monclova señaló que el empresario Alonso Ancira es el principal obstáculo para la venta de Altos Hornos de México (AHMSA), manteniendo una postura inflexible que impide avanzar en el proceso de adquisición.

Estas afirmaciones surgen luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador revelara en su conferencia matutina desde Palacio Nacional que Ancira, propietario de AHMSA, ha rechazado en tres ocasiones ofertas para la compra de la empresa.

El mandatario destacó la disposición de su gobierno para colaborar en un acuerdo que permita solventar la situación fiscal de AHMSA, siempre y cuando exista un cambio en la titularidad de la compañía.

La postura de Alonso Ancira ha generado incertidumbre en el ámbito empresarial y económico, pues su negativa a ceder el control de AHMSA obstaculiza los esfuerzos por encontrar una solución viable para la compañía y para la región.

"Lo volvió a reiterar el presidente, mientras Ancira no suelte la empresa es que no van a darle plazo ni apoyar, para mí que esto está en Alonso Ancira quien es el que tiene la última palabra, siempre lo he visto así, este señor no quiere soltar la empresa"

Arturo Valdés Pérez presidente de Canaco externó que esto sigue impactando a todos los sectores ya que para reponer los 10 mil empleos se requieren de muchas empresas que los soporten, además de los trabajos indirectos.

Ante esta situación, se espera que las partes involucradas puedan encontrar un punto de acuerdo que permita avanzar en la venta de AHMSA y asegure su viabilidad futura, en beneficio de la economía nacional y de todos los actores involucrados.