Alinearán Bando de Gobierno a la Constitución Mexicana

Cd. Acuña, Coah. -Los bandos de policía y gobierno que rigen la vida de los ayuntamientos de Coahuila, se alinearán con lo que establece en su artículo primero la constitución mexicana, acuerdos que se tomaron durante la pasada reunión efectuada en la capital del estado, a la que asistieron solo 34 representantes municipales, entre ellos de ciudad Acuña.

Así lo dio a conocer Felipe Basulto Corona, secretario del Ayuntamiento, quien mencionó que se actualizará este bando en sus componentes relativos a los derechos humanos, así como la incorporación de objetivos de desarrollo sustentable que ya se han autorizado por el cabildo durante el pasado mes de abril.

La revisión de los bandos de policía y gobierno se realizó con la participación de personal del Instituto Nacional para el Federalismo, donde se identificaron textos y frases que ya están en desuso.

Informó que, durante el amplio proceso de revisión, por lo que hace al Bando de Gobierno de Acuña, se eliminaron conceptos que no corresponden a la actualidad, por ejemplo, aspectos de exclusión y términos que no son equiparables a los derechos humanos, así como palabras que se consideren despectivas.

Expresó que el acuerdo que se tomó, es que al menos cada cinco años debe realizar una actualización de los bandos de los 38 municipios del estado, incorporando los nuevos ordenamientos.

Por citar una de las modificaciones es la sustitución de los términos que se consideran hasta el 2011 en la Constitución Mexicana en el artículo primero, que de ser garantías individuales pasaron al término de Derechos Humanos.

Felipe Basulto Corona, afirmó que el ordenamiento del Bando de Policía y Gobierno también tiene que ver con la forma en que se atiende al público por los funcionarios públicos de cualquier índole.

“Nosotros tenemos la obligación de proteger y preservar además salvaguardar los derechos humanos, en todas las áreas administrativas y de seguridad, privilegiando a las personas con discapacidad, de edad avanzada, mujeres embarazadas y niños”, donde tendrá una tarea relevante la fracción de la reglamentación del cabildo.

Participa secretario del Ayuntamiento en reunión estatal.