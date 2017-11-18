Anciano arroya a motociclista

Fue detenido por elementos de Seguridad Pública, una persona de la tercera edad, que atropelló a un motociclista, para que respondiera por el incidente que ocasionó.

Estanislao Fuentes Santacruz, de 78 años, con domicilio en la calle Lázaro Cárdenas 1075 de la colonia del mismo nombre, resultó responsable del atropellamiento del motociclista Juan Carlos Gutiérrez Buentello, de 24 años.

El acontecimiento se registró ayer alrededor de las 11:00 de la mañana en el cruce de la Calle 3 y Benjamín Canales de la colonia Lázaro Cárdenas.

En esta ocasión, el afectado viajaba en una motocicleta Italika modelo 2015 en color rojo, la cual sufrió daños considerables.

Por su parte el lesionado presentaba golpes y escoriaciones en distintas partes de su cuerpo.

Familiares del anciano buscaban llegar a un acuerdo con el lesionado para evitar que el incidente fuera turnado al Ministerio Público.