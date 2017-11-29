Anciano cae de su propia altura y resulta lesionado

Al caer de su propia altura, sufrió una herida de ocho centímetros en el peroné derecho, una persona de la tercera edad identificada como Ramiro Pecina, de 79 años.

Esta persona provenía de su hogar ubicado en la calle Joaquín Amaro 325 de la colonia Atilano Barrera, cuando repentinamente se le dobló el pie, provocándose la grave fractura que le causó sangrado.

De inmediato esta persona es trasladada a la clínica 87 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración médica.

Ya en este nosocomio confirmaron que la lesión del anciano era de ocho centímetros, por lo que quedó internado.

Este incidente ocurrió sobre la calle ya citada, quedando comprobado que fue un mero accidente.