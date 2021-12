Aparecen permisos apócrifos de autos chuecos

Acuña, Coah.- El coordinador en la región fronteriza de la UCD Nacional, Ramiro Liñam, alertó a la ciudadanía por la aparición de otras asociaciones, que aprovechan el reconocimiento de UCD, para ofrecer permisos inválidos.

Apuntó a que estas asociaciones buscan hacerse pasar como los auténticos, al utilizar el mismo nombre, pero no cuentan con el respaldo jurídico y por lo tanto no son válidas ante las autoridades.

"La verdad es que no se vale, muchas personas han sido engañadas al estar con esa asociación, y al momento de que los paran, resulta que no son válidas; preocupa que incluso han dado mi número, cuando aquí no han venido", comentó.

Destacó que las quejas no se han hecho esperar, ya que al no ser validad las placas y tener malas experiencias, los relacionarlos directamente al tener el mismo nombre, con la pequeña diferencia de decir en la lámina "Toño Tirado".

Agregó que se juega mucho con el patrimonio de las familias, las cuales no tienen la culpa y por lo mismo buscan mostrarles que son los originales a lo que puntualizó que puede demostrar la legalidad y que están dados de alta en el SAT.