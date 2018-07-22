Aplican 25 MDP en educación y obra pública: COPLADEM

Cd. Acuña, Coah.- Con la proyección de inversión cercana a los 25 millones de pesos, en obra pública, así como en infraestructura educativa, los integrantes del Consejo del Plan de Desarrollo Municipal (COPLADEM), revisaron los resultados de las acciones que se ejercieron durante medio año de la actual administración.

Fueron solo dos los puntos los que desahogaron por parte de los integrantes de este Consejo; la inclusión de cuatro nuevos integrantes; Juanita Anel Peña Esquivel, Verónica de Hoyos, Dora Elia Tanaka y Alfredo Garza Castillo, así como el avance físico y financiero de la propuesta de inversión del 2018.

Los representantes del Consejo, integrado por los representantes de los diferentes organismos de la sociedad civil escucharon los pormenores en lo que fue la segunda reunión anual.

Fue a la alza la inversión en la educación como techumbres en escuelas entregadas y otras obras como bardas perimetrales en proceso, en obra; redes de drenaje y subcolectores.

Asistieron en su calidad de presidente del COPLADEM Saúl García Ibarra y como secretario el presidente municipal José Luis Salinas Galán, así como el titular de Desarrollo municipal Iván Moreno Carrera.

En la reunión también se destacaron las obras de infraestructura de agua y saneamiento, mientras que en materia de infraestructura educativa ya concluyeron algunas obras, y otras están en proceso aprovechando las vacaciones para ejecutarlas y a fin de que al inicio del ciclo escolar 2018-2019 sean entregadas al alumnado y personal docente y administrativo de las escuelas.

“Vamos aproximadamente a un 50% de las obras, tenemos proyectado que a finales de octubre o principios de noviembre ya estén todas las obras terminadas, y por lo tanto, al tener las obras terminadas haremos otra junta del COPLADEM”.

El paquete de obras asciende a un total de 24 millones 805 mil 202 pesos con 62 centavos, para la ejecución de 56 acciones.

Y se ha considerado que en lo que respecta al material de construcción se registró un incremento, entre éstos el cemento y la varilla, con aumento del 25 y hasta del 30%.

Saul García Ibarra, presidente del COMPLADEM.