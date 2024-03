Mantiene IP reservas sobre salida de Ancira

Representantes de la Iniciativa Privada mantienen sus reservas ante las declaraciones sobre la salida de Alonso Ancira de Altos Hornos de México, al señalar que en muchas ocasiones se han anunciado la llegada de inversionistas en el pasado sin concretarse, pero hay indicios de que esta ocasión podría ser diferente.

Humberto Prado, Presidente Interino de la CMIC expresó sus reservas sobre la situación, recordando los antecedentes de promesas incumplidas en el pasado.

Sin embargo, señaló mencionó las declaraciones recientes, incluida la renuncia de Ancira, el deposito de las acciones a NAFINSA, así como el visto bueno del Presidente Andrés Manuel a los accionistas da la confianza que esta vez podría ser diferente.

Esperan que en esta ocasión no se saquen un As bajo la manga, como sucedió en anteriores ocasiones, y que el tema del Crédito Fiscal de 3 mil mdd no sea un factor que eche a bajo la inyección de capital.

El presidente de la cámara destacó la importancia de la transparencia del proceso y expresó su confianza en que se encontrarán soluciones para resolver la situación financiera de la empresa, que afecta a muchos trabajadores y empresarios.

Recordaron que Altos Hornos de México tiene un adeudo con la cámara de 300 millones de pesos, mientras que mantiene un adeudo de más de mil millones de pesos a los integrantes de las diferentes cámaras.

En resumen, si bien existe cautela y reservas entre los representantes de la Iniciativa Privada, también hay esperanza de que las recientes declaraciones y acciones marquen un cambio positivo en la situación de AHMSA.