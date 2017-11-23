Aplicarán 200 vacunas contra influenza a trabajadores municipales

Cd. Acuña, Coah.- Personal que labora en las distintas dependencias municipales, en edad de riesgo que serían en promedio de alrededor 200, recibirán la aplicación de vacunas contra la influenza, mismas que fueron ya solicitadas al sector salud.

Al respecto, el director de salud municipal, Ricardo Valdez Guajardo, comentó que es importante proteger a los trabajadores de esta enfermedad, al bajar la temperatura ambiental, sobre todo se vacunará a quienes están laborando en campo o fuera de oficinas y vehículos.

Dijo que la administración se encuentra en la recta final y es necesario en algunos casos laborar al máximo para realizar un cierre de año con éxito, de ahí que el personal en edad mayor que se encuentre expuesto debe de protegerse contra las enfermedades típicas de la temporada.

El director de Salud Municipal informó que dentro del programa de atención al público también se está brindando a la población consulta médica, venta del medicamento a bajo precio en las farmacias de los centros comunitarios y se realizan programas de prevención de enfermedades.

La instrucción del alcalde de Acuña es en el sentido de proteger a la población y ponerle a disposición el servicio médico general, por lo que el personal que labora en los diferentes centros comunitarios ha estado a la altura de las necesidades de la gente de cada sector de Acuña.

“Todos los programas tienen un sentido social, para atender a la gente que se encuentre en condición de riesgo”, agregó el médico Ricardo Valdez Guajardo.

Las acciones se realizan al considerar que la época de frío trae consigo padecimientos de salud de temporada y también enfermedades mortales como la influenza, que se presenta a finales del otoño, afectando con síntomas de fiebre, dolor de cabeza y dolor de garganta, similar a los trastornos que produce la gripe, pero de mayor impacto en la salud de las personas.

“Tuvimos en este caso, para bien, obtener la autorización de la Secretaría de Salud para la entrega de doscientas vacunas contra la influenza que se aplicará al personal que labora en áreas de riesgo y a la intemperie”, apuntó el funcionario.

Ricardo Valdez Guajardo, director de Salud municipal.