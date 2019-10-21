Apoya la SER en resguardo de pertenencias

La Secretaría de relaciones exteriores, a través de su oficina de enlace, en el municipio, ha respaldado a centenares de ciudadanos mexicanos en la recuperación de sus pertenencias, luego de su proceso de deportación desde Estados Unidos a México.

Así lo dio a conocer el director de la dependencia en Acuña, César Puente Gutiérrez, quien afirmó que la labor se ha logrado realizar con el apoyo del consulado de México, en Del Río, Texas, quienes dan seguimiento a la permanencia de connacionales en cualquier prisión de lado americano de donde son enviados a esta ciudad.

Precisó que cada semana se realizan este tipo de trámites, ya que durante su detención los connacionales establecen una referencia familiar, para fines de cualquier trámite o recuperación de bienes, y una vez posterior liberación ellos pueden reclamarlos.

“Los bienes que se recuperan; dinero, documentos u objetos propiedad de los connacionales, se reciben en sobres cerrados y sellados, para que se entregue intacto al propietarios o persona que ha sido autorizada; en un oficio anexo se detalla la cantidad de pertenencias que contiene”, explicó el director de la oficina de enlace municipal, César Puente.

Indicó que es continua esta labor, por lo que a la fecha en promedio se ha entregado al menos 2 pertenencias al mes a personas que citan un domicilio en Acuña.

El funcionario también dio a conocer que la dependencia ha logrado establecer la ubicación de personas que ingresan a Estados Unidos, que están en prisión, o que se encuentran en algún hospital, a solicitud de sus familiares en lado mexicano.

Recupera oficina de enlace, pertenencias de connacionales.