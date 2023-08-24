Contactanos

Apoya PCC a ciudadana con pañales

En el Ejido las Cuevas.

Alfonso Rodríguez
Por Alfonso Rodríguez - 24 agosto, 2023 - 03:05 p.m.
De esta forma los uniformados demuestran la cercanía con los ciudadanos acuñenses que así lo requieran, no solo en hechos violentos o de robo.

Ciudad Acuña, Coah.- Elementos de la Policía Civil Coahuila, bajo el mando del comandante Alfonso Salas, acudieron hasta un domicilio del ejido las Cuevas a apoyar a una ciudadana con pañales y artículos de limpieza.

La ciudadana Maria Quiroz de 78 años, solicitó el apoyo de pañales a los uniformados, dado que desde hace tres meses no puede levantarse de su cama a consecuencia de una caída que le causó una fractura en la pierna izquierda y la mantiene inmovilizada.

María se mostró agradecida tras el gesto loable de los uniformados, los cuales tienen como finalidad apoyar a quienes así lo requieran, y no solo estar al pendiente de robos o situaciones de riesgo, esto como parte de la proximidad social.

