"Aquí no entrarán" advierten ganaderos

Acuña, Coah.- Inscritos de la Asociación Ganadera de Acuña se mantienen vigías, ante la insistencia del grupo de invasores foráneos, que quieren apropiarse de las tierras que forman parte del ejido Santa Eulalia.

"La verdad es que no vamos a permitir que estas personas, realicen una invasión, que es lo único que quieren hacer; con esta persona de apellido `Marrufo´ que lo único que busca es estafar y robar a las personas", mencionó Homero Amezcua Villarreal, Presidente de la Asociación Ganadera.

Destacó que ya hay amparos en proceso, con los cuales se está peleando en los tribunales federales, en busca de tener una resolución de una manera adecuada, con toda la legalidad.

Puntualizó que el grupo de personas denominados Ejido Mieleras, no es un ejido, pues se les ha negado en tres ocasiones y señalo que es algo que probablemente vuelva a suceder.

Agregó que hace años, ya habían sido engañados los pobladores del Ejido por esta persona, por lo que no es algo nuevo que busque robar las tierras.

Se estarían afectando al menos a 6 asociados de manera directa y de manera indirecta a muchas personas más, si estas personas entraran.

Comentó que son alrededor de 12 amparos y cerca de 6 suspensiones definitivas, así mismo añadió que el papel con el que cuentan no tiene validez, pues ni siquiera fueron llamados para poderse defender.

"No vamos a desistir, hasta que las personas hagan conciencia y se den cuenta de que no es legal y no lograran realizarlo o bien hasta que el problema se resuelva de manera legal" mencionó Amezcua Villarreal.