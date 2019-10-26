ARCONIC entrega a Cruz Roja 24 mil DLS

El corporativo y la Fundación de ARCONIC hicieron una donación en efectivo por 24 mil dólares, gestión que se inició hace meses y que concluyó con éxito, gracias a lo que se pudo costear la adquisición de una nueva ambulancia y equipo.

El presidente del patronato, de la Cruz Roja Mexicana, Víctor Manuel Chávez, dio a conocer que recibieron un cheque por 24 mil dólares, que se destinó para cubrir 260 mil pesos que costó la unidad que se recibió hace varias semanas.

Dijo que esta entrega es resultado de la confianza que tiene el sector industrial en la benemérita institución, en el manejo transparente y con honestidad de los recursos, razón por la que se sigue recibiendo el apoyo que sirve para atender la demanda ciudadana en general

“Con esta entrega, concluye una gestión que se hizo durante poco más de 6 meses ante el corporativo, realizando los trámites correspondientes para obtener este resultado”, agregó Chávez.

Explicó que el patronado de la Cruz Roja realizó el desembolso del gasto corriente, para adquirir la unidad 2019 que recién se puso a disposición de la población, por lo que el donativo de la Fundación Arconic cubre este monto, equivalente a 260 mil pesos

Añadió que parte del recurso, también cubrió los gastos de reparación del sistema de repetición y radiocomunicación.

La Cruz Roja Mexicana cuenta actualmente con 6 unidades debidamente equipadas para atender a la población, suficientes para cubrir con 2 ambulancias por cada turno, refirió Víctor Manuel Chávez.

El directivo, informó que continúan realizándose más gestiones de este tipo, con proyección al 2020, con fundaciones; Arconic, Bendix, y otros organismos de la localidad.