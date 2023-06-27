Arrancará "Guerreros 2023"; cambian de municipio

Ciudad Acuña, Coah.- Regresó el programa de "Guerreros 2023"y en esta ocasión será en el municipio de Zaragoza, por parte del distrito número uno.

La subprocuradora de PRONNIF Estatal señaló que estarán dándole variedad en los tres municipios para que todos los niños puedan participar.

Tras seis años consecutivos realizándolo en el norte del estado, en esta ocasión estarán en el municipio de Zaragoza con un cupo de 150 niños los que podrán participar.

El año pasado fue el municipio de Acuña, el cual llevo alrededor de 120 niños. De igual manera que en la edición pasada, en esta también estarán culminando en el estadio de Santos Laguna en Torreón.