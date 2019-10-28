Aseguran agua potable para la siguiente década

Con los 6 proyectos de inversión que propuso ante el consejo consultivo del SIMAS, que contempla un presupuesto de inversión cercano a 41 millones de pesos, se estima que la ciudad puede contar con capacidad para atender las necesidades del crecimiento de la población, la industria y el comercio, por más de una década.

En la propuesta hecha por el gerente general del SIMAS Acuña José Luis Salinas Galán, para el 2020, son seis importantes obras y equipamiento para mejorar la eficiencia en la operación del Sistema y en donde la cifra alcanza los 40 millones 899 mil pesos.

Con esta se podrá contar con una mayor cantidad disponible para la ciudad, y cubrir las necesidades de sectores que presentan un gran crecimiento poblacional e industrial.

Los proyectos son Equipamiento del pozo profundo en Altos de Santa Teresa, con inversión de 3.8 millones de pesos, perforación que permitirá incrementar la cantidad de agua potable que permitirá abastecer nuevas obras de almacenamiento de vital líquido, como el tanque elevado que está construyendo la presidencia municipal.

Adquisición de válvulas reguladoras de presión, por 4 millones de pesos, para el proyecto de sectorización y que, con otras acciones de atención a fugas no visibles, permitirá mejorar la eficiencia física al 60 por ciento y la adquisición de micromedidores, por 3.9 MDP, que servirán para reemplazamiento y la instalación en nuevas tomas de agua.

Construcción de tanque superficial, por un monto de 16 MDP, con una capacidad de 4 mil M3 cúbicos de en la Planta Potabilizadora 2, para dar agua por gravedad a los sectores cercanos.

Perforación exploratoria de pozo para agua potable, con inversión de 3.2 millones, con diámetro de 14 pulgadas y profundidad de 400 metros, en la Colonia La Estrella.

Rehabilitación de redes de agua potable y drenaje, por un monto de 10 MDP, donde la Presidencia Municipal contemple programas de pavimentación, para evitar daños a la carpeta asfáltica o concreto hidráulico una vez aplicado.

José Luis Salinas, dijo que el SIMAS, mantiene su eficiencia, como uno de los mejores, de los que existen en Coahuila.