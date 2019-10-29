Asume nueva titular en CJEM de Acuña

La abogada Blanca Estela Garza Guajardo, quien se desempeñó desde hace 17 años como agente del Ministerio Público en el área de administración de justicia, asumió este lunes el cargo como nueva directora del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Acuña, relevando en sus funciones a Ludivina Gómez Zamarrón.

En entrevista dio a conocer que, al iniciar actividades, encuentra cada departamento con buenos resultados y la coordinación con las instituciones que trabajan para proteger de la violencia a las niñas y mujeres.

Afirmó, que de la misma manera se continuarán sumando esfuerzos con todas las dependencias de la sociedad para garantizar que se apoye a niñas y mujeres durante las 24 horas del día.

La nueva directora expresó la necesidad de que las personas afectadas sigan realizando las denuncias correspondientes, y aprovechar en todo momento cada servicio que se presta en la dependencia; atención psicológica, atención legal, así como instrucción académica que se han incorporado para ellas.

“Tenemos educación en nivel bachillerato los días sábados y domingos, cursos de todo tipo y enseñanza profesional en línea, que pueden aprovecharse como herramientas para salir adelante con sus familias”, agregó.

En lo que va del año, de acuerdo a las estadísticas, van alrededor de 4 mil mujeres las que han acudido al Centro de Justicia y Empoderamiento, quienes han encontrado respuesta a sus demandas.

Blanca Estela Garza dijo que, durante su función, seguirán atendiéndose las necesidades familiares y exhortando a que se dé seguimiento a las denuncias.

“Algunas veces las personas no denuncian por miedo y temen enfrentarse a problemas para sacar adelante a sus familias, sin embargo, deben hacerlo y empoderarse con el apoyo de las autoridades”, resaltó.

Blanca Estela Garza, nueva directora del Centro de Justicia y Empoderamiento, en Acuña