Atentos a feria del empleo en Acuña

Ciudad Acuña, Coah.- Una nueva feria del empleo está programada para el mes de septiembre, donde se buscarán cubrir un aproximado de 200 vacantes, mediante diversas empresas que están en busca de aumentar sus plazas.

El coordinador del Servicio Nacional del Empleo, Ricardo Francisco Alderete Lomas, destacó que se busca seguir trabajando con la misma intensidad, en busca de más mano de obra para el municipio, por órdenes del gobernador Miguel Ángel Riquelme.

Esta jornada se realizará de la mano con CANACINTRA, con quien se tiene convenio para utilizar sus instalaciones, en donde ya se trabaja para recabar a las empresas que busquen ofrecer vacantes.

“Será el 7 de septiembre del 2023, en un horario de 9 a 2 de la tarde, en las instalaciones de CANACINTRA, en donde esperamos que les vaya bien a todos los que acudan a las entrevistas”, puntualizó.