Atiende UNEME CAPASITS a 70 pacientes en Acuña

Cd. Acuña, Coah.- En Acuña, de los setenta pacientes de casos del VIH (Sida), a los que da seguimiento con tratamiento médico y que están bajo control de la Secretaria de Salud, el 75 por ciento está asociado a contagios por transmisión sexual, a falta de uso de condón, informó el titular del programa de atención de UNEME CAPASITS, Víctor Hugo Valdez Dantes.

Expresó que aún teniendo ésta como la cifra oficial, es difícil saber el número total de casos que existen en la ciudad, debido a que las diferentes instancias de salud; el ISSSTE y el IMSS tienen sus propias cifras, más los pacientes que sospechan que padecen el VIH, pero que no acuden para practicarse una revisión a las dependencias de salud.

Afirmó que para la enfermedad, como manejo, no existe un tratamiento definitivo, pero la dependencia establece un seguimiento como enfermedad crónica, similar a lo que se hace con enfermedades como la diabetes o hipertensión.

Consideró que cuando las personas no detectan a tiempo el padecimiento tiene complicaciones como SIDA, que pueden llevar hasta el deceso, sin embargo aclaró que son pocos los casos con esta consecuencia, cuando se atienden a tiempo.

Exhortó a la población con sospechas de este padecimiento, a participar en las encuestas de seguimiento para que acudan a la UNEME CAPASITS de la Secretaria de Salud, donde pueden practicarse la prueba sanguínea rápida, donde puede salir de dudas o en caso de dar positivo, someterse inmediatamente al tratamiento adecuado.

Víctor Hugo Valdez Dantes mencionó que en Acuña son pocas las personas que sufren discriminación, teniendo síntomas de VIH, debido a que muchos de los empleadores son respetuosos o definitivamente los trabajadores con algún problema de este tipo no lo declaran de forma abierta.

Recomendó que es necesario que las personas se practiquen un examen para conocer su condición de salud, aun que tengan miedo, ya que siempre pueden estar a tiempo de evitar una complicación de su salud.

“Finalmente es mejor tener certeza de cualquier caso y poder actuar a tiempo ofreciéndole al paciente medicamento para evitar complicaciones”, resaltó el coordinador de la unidad de atención a pacientes de VIH.

Dijo que en Acuña hay casos de niños recién nacidos que sufren del contagio por causas de transmisión vertical, de madre a hijo durante la gestación, pero también hay pacientes hasta de sesenta años.

“El 75 por ciento de los casos de transmisión de VIH, es por contacto sexual, el resto corresponde a factores por transfusiones, contacto de sangre o de madre a hijo por transmisión vertical”, apuntó.