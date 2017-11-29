Auto fantasma arroya a ciclista

Elementos de cruz roja atendieron a un ciclista que fue atropellado por un conductor que se dio a la huida dejando abandonado a su suerte a la víctima, a afortunadamente no presentaba lesiones de gravedad.

El accidente ocurrió en el cruce de la calles Lerdo y H. Colegio Militar.

La víctima identificada como Raúl Martínez, cuenta con 52 años, y es residente de la colonia 28 de Junio.

Mismo que presentaba escoriaciones y hematomas en distintas partes del cuerpo, pero afortunadamente no presentaba fractura alguna.

Los paramédicos aseguraron que no ameritaba ser enviado a ningún hospital, por sus propios medios, el herido se fue a su hogar.

Mientras que los elementos de Seguridad Pública se daban a la tarea de buscar al presunto responsable.