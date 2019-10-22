Avanzan 80% estatua de Manuel Acuña

Con un avance del 80 por ciento está la obra donde se colocará la estatua de Manuel Acuña a la entrada de la ciudad.

Carlos Maltos Villarreal, director de Obras Públicas, mencionó que se complicó el proyecto por la dificultad que se generó para construir la escalinata que dará acceso a la plazoleta donde estará ubicada.

La obra cubista de Héctor Barranco, inicialmente estuvo en la Gran Plaza que tuvo que ser demolida para la construcción del nuevo edificio de aduana.

Tras varios debates se determinó colocarla a la entrada de la ciudad a la altura donde está la revisión militar.

La obra se inició a mediados de este año y se asignó un presupuesto cercano a un millón de pesos.

Los trabajos han estado a cargo de la dirección de Obras Públicas y con personal de esta dependencia a fin de ahorrar y que no salga más cara.

Manuel Acuña, poeta coahuilense por el que lleva el nombre esta frontera dará la bienvenida a quienes arriben a esta ciudad.

La obra en bronce fue ya rehabilitada y pintada y está lista para ser colocada en este lugar.

Lugar que fue cuestionado por algunos, aunque aceptado por la mayoría ya que se determinó por encuesta colocarla ahí.

Además de las letras que están en la entrada y que también decoró el maestro Barranco, hay un proyecto de colocar una réplica en metal de un fósil sobre el talud de llegada en la carretera Acuña, Piedras Negras.