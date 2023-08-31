Benefician a menores con una nueva primaria en Altos de Santa Teresa

CIUDAD ACUÑA, COAH. - Se trabaja en la construcción de una nueva primaria en el sector de Altos de Santa Teresa, para beneficiar a la gran cantidad de niños que se encuentran en la colonia, por parte del Gobierno Estatal.

El director de Servicios Educativos de la región, César Morales Veloz, señaló que es una construcción que podría tardar hasta 3 o 4 meses, de la cual cabe mencionar que se lleva un avance importante.

Tras ser autorizada la primaria en la zona al otorgar el terreno municipio, se inició con aulas móviles instaladas dentro de la primaria Humberto Jiménez, en donde se encuentran dando clases, para evitar algún accidente con los menores por el uso de maquinaria

“Va a ser de mucho benéfico la obtención de esta nueva primaria, porque al final del día se tiene una gran necesidad, por la cantidad de niños en el sector y sabemos que seguirá aumentando”, destacó.