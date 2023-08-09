Busca CTM cambiar esquemas de Infonavit

Ciudad Acuña, Coah.- El sindicato de la CTM busca modificar el esquema de créditos de veces salarios mínimos a veces pesos, de la mano con Infonavit, señaló el asesor laboral, Neguim Hernández.

Destacó que con el esquema anterior, la deuda no se terminaba, ya que crecía la deuda con cada incremento de salario mínimo, dejando la deuda hasta los tradicionales 30 años.

Con esta modificación los trabajadores podrían terminar antes el pago de sus deudas, en cuanto al tema de años, evitando alargarse tanto tiempo dependiendo de la situación que se tenga con cada crédito y cada salario.

“Lo relevante es que se trabaja desde las plantas sin tener que salir los trabajadores y con esto hemos visto qué hay personas que pueden liquidar con una deuda menor, de 30 mil pesos, por lo que en casos se suele aprovechar y se liquidan las casas”, destacó.