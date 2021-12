Buscan familiares entre los muertos no pierden la fe

Acuña, Coah.- Expertos forenses y colectivos de familias desaparecidas llegaron al panteón Jardín Amistad Eterna, para tratar de identificar los restos de personas que fueron a dar a la fosa común.

El contingente era encabezado por Ricardo Buendía Martínez, Agente del Ministerio Público del área de desaparecidos, llegó acompañado por representantes de la Comisión de Derechos Humanos y del poder Judicial del Estado, para sumarse a las labores.

"La mayoría somos de Torreón y de México, estamos haciendo presencia por los cuerpos que inhumó años atrás la Fiscalía y que no se les identificó, no se les saco huellas, no se les sacó tatuajes, para buscar a personas que siguen desaparecida" mencionó Jesús Lamas Annette, perteneciente del Colectivo Bosque Clama Justicia por personas desaparecidas.

Destacó que las familias pertenecientes al colectivo brindan las características de las personas desaparecidas con rasgos especiales, de los cuales analizan los restos que recuperan.

De acuerdo a los expertos, las exhumaciones permitirán hacer estudios genéticos para determinar si corresponden a las personas desaparecidas de las que se presume se tratan.

El suceso ocurrió en área acordonada, donde solo podían estar los peritos y el encargado de la comisión, quienes al tener un análisis acudían afuera a comentar al colectivo la información de lo encontrado.

Agregó que la esperanza nunca muere, ya que la búsqueda es en vida, pero aun así no se quita la idea de que pueden estar muertos.

"Se nos notifica por parte del poder Judicial, para solicitar apoyo y para estar presentes para verificar que todo se realice de manera adecuada", comentó Raymundo de los Santos, Coordinador de Regulación Sanitaria 02.

Puntualizo que depende mucho de cómo se encuentren los cuerpos en descomposición, para evitar cualquier enfermedad, añadiendo que los peritos son profesionales y toman todas las medidas de sanidad.