Cae de su propia altura y lo reportan atropellado

Provocó la movilización de una ambulancia de la Cruz Roja y de los elementos de Seguridad Pública luego que lo reportaran al sistema de emergencias 911 como atropellada, una persona de la tercera edad.

Cuando arribaron estas autoridades a la Placita, la cual se encuentra ubicada en el fraccionamiento Las Alamedas, corroboraron que la persona no había sido atropellada, simplemente que por su edad se había caído de su propia altura pero sí ameritaba atención médica.

Una vez un poco repuesta, la víctima dijo llamarse Miguel Roque Rodríguez y contar con 85 años de edad, y tener su domicilio en la calle Pirul 140 del mismo fraccionamiento Las Alamedas.

Fue ayer alrededor de las 9 de la mañana cuando el sistema de emergencia recibió el reporte de los vecinos luego que lo miraron tirado sobre la banqueta.

La misma víctima indicó que se encontraba caminando cuando repentinamente sintió mareos y se desvaneció por lo que quedó por minutos en el suelo hasta que llegaron los socorristas de la Cruz Roja y le prestaron atención médica.