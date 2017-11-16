Calculan 2 mil desaparecidos durante la crisis de seguridad

Ciudad Acuña, Coah.- Más de 2 mil desapariciones se dieron en Acuña hace 4 años con la crisis de seguridad que vivió la entidad.

El alcalde, Evaristo Lenin Pérez Rivera, al cerrar este miércoles en la Secundaria 6 el programa para la prevención del delito en escuelas, así lo estableció.

Dijo, además, que en esa época crítica para el municipio, se perdieron empleos, se alejó el turismo, se dieron secuestros y robos de vehículos y se vivió una crisis severa que ya fue superada.

La cifra que no había sido manejada por otras autoridades es importante ya que nunca se supo en realidad cuantas personas fueron ultimadas o desaparecidas en esta frontera en los años que se vivieron de crisis de seguridad cuando la delincuencia organizada controló parte de los municipios de la entidad.

“Todos se acuerdan lo que vivíamos hace menos de 4 años, se vivía una violencia gravísima, hubo entre mil 500 y 2 mil desaparecidos, cuando nos dominaba el crimen organizado, cuando había una violencia tremenda, cuando se sometió a las instituciones, pero pasaron cosas peores: mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente se fue de Acuña, mil quinientas casas de INFONAVIT, se quedaron vacías se fueron a Tabasco, a Veracruz a la Laguna, eso lo generó la violencia, por eso la importancia que los jóvenes entiendan que debemos caminar por el lado de la convivencia, la tranquilidad y la preparación”, dijo.

Señaló que hoy, cuatro años después, hoy ya regresó el turismo a la ciudad, la tranquilidad y la seguridad a este municipio además ya los dejan salir sus papas.

Los convocó a seguir estudiando porque esta es la mejor arma.