Carne asada termina en incendio de isla

En una isla de la Presa La Amistad, oficiales del Cuerpo de Bomberos sofocaron el incendio de un matorral donde según testigos, varios sujetos que se encontraban en el lugar prendieron fuego para hacer una carne asada.

Al respecto, el director de Protección Civil y Bomberos Félix Ríos, señaló que recibieron el reporte del incendio de un predio que estaba a punto de salirse de control en las áreas de la Presa de La Amistad; hasta dicho lugar acudieron dos unidades de esta corporación haciendo el viaje largo y exponiendo sus vidas.

Al final, llegaron a este lugar donde realizaron las maniobras adecuadas y lograron sofocar el fuego en el que tardaron más de un par de horas.

El entrevistado señaló que el incendio fue provocado por personas que sólo gustan de divertirse.

Se dijo que estuvo a punto de salirse de control y pudiera haber arrastrado hasta varias hectáreas, pero finalmente se logró controlar la situación.

El director Félix Ríos pide a la ciudadanía que tome sus precauciones y no prendan fuego como en esta ocasión a estos predios, porque podría ser de sumo peligro si se salen de control.