Casa llena en seguridad pública

La dirección de Seguridad Pública, dio a conocer que en sus recorridos de vigilancia y presencia, lograron la detención de 26 rijosos por distintas infracciones.

En esta ocasión se dio a conocer que los detenidos por tomar en la vía pública fueron: Ariel Ramos Hernández de 24 años, José santos Mendoza García de 49, Fidencio Estrada Alvarado de 48, Antonio Valverde Morales de 46 y Eliodoro Guia Solís de 50.

Por alterar el orden público: Juan Manuel Olmos García de 43 años, Luis Oscar Hernández Sánchez de 43, Laura Muñoz Hernández de 22, Miguel Arévalo Salomón de 21, Hugo Humberto Huerta Mata de 30, Marco Antonio Hernández Nazario de 26 y Félix Antonio Barboza de 38.

Por conducción indebida: Roberto Carlos Bernal de 29 años, Alejandro de Luna Loza de 24, Juan Pérez Oñate de 32, Rafael Olivares Jasso de 21 y Marcelino Montañez Villalobos.

Mientras que por inhalar sustancias: José Enrique López Rodríguez de 21 años y Jonatán Uribe Pérez de 18 años.

Por lesiones están detenidos: Ignacio Arturo Valtierra Pérez e Iván Alejandro Rodríguez de la Rosa de 20 y 22 años.