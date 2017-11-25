Centro de atención animal no se concluirá en esta administración

Ciudad Acuña, Coah.- Aunque se intentó, definitivamente no será este año cuando se concluya con la construcción del Centro de Atención Animal.

Este viernes, el director de Ecología de la Administración municipal, Carlos Flores Diego, reconoció que será difícil que se concluya y pueda inaugurar el centro de atención animal, que la administración construye en el relleno sanitario.

Dijo que la obra está calculada en llevarse 2 meses y medio lo cual deja fuera de opción que esta administración la inaugurará.

La unidad permitirá aplicar la normatividad vigente en materia de control animal y sacará de las calles a más de 20 mil perros que deambulan por la ciudad causando problemas de salud y con la basura.

Muchos tendrán la opción de ser adoptados por quienes estén en ellos interesados, pero otros quizá la mayoría deberá ser sacrificada.

Así mismo, aquellos propietarios de mascotas que no los mantengan dentro de sus domicilios, como la ley lo establece, serán sancionados.

La unidad permitirá dar cabal cumplimiento a la normatividad vigente en este renglón de animales de compañía y tendrá adicionalmente personal encargado de hacer la tarea de vigilancia para que se cumpla el reglamento ya aprobado.

Se hará una inversión cercana a los 4 millones de pesos tanto para la construcción de la unidad como para su equipamiento.