No interesa a adictos recuperar sus hijos

A dos semanas que la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) les quitara a sus hijos por omisiones de cuidados, padres de familia siguen sin preocuparse por recuperarlos, los hermanitos continúan resguardados en el albergue.

El pasado viernes 9 de febrero se dio a conocer que los niños de 3, 6 y 7 años habían sido abandonados por sus progenitores en su domicilio en Colinas de Santiago, no brindaban el cuidado adecuado. Según informes de las autoridades, los pequeños no habían recibido atención de higiene en aproximadamente un mes, presentando evidentes signos de descuido.

Además, se detectaron lesiones antiguas y recientes en los niños, incluyendo quemaduras, presumiblemente originadas por intentos de prepararse alimentos por sí mismos debido a la ausencia de supervisión adulta.

La subprocuradora de la Pronnif Martha Herrera dijo que los papás no le han dado el seguimiento oportuno y la procuraduría sigue en espera de que les brinden una familia de apoyo para hacer una investigación, y ver si son aptos para cuidar de los pequeños.

"Los papás no son recurrentes, dijeron que iban a venir pero no lo hacen, no muestran interés ya que no acuden a las convivencias con sus niños".

Señaló que el caso es de reincidencia por parte de los papás pero desafortunadamente no hay medidas legales para hacer que ellos sigan el protocolo o que castigue como tal su comportamiento.