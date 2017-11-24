Cerrarán a la circulación calles principales de Acuña

Cd. Acuña, Coah.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña –SIMAS– informó que, por trabajos de rehabilitación de la línea de drenaje en la colonia Benito Juárez, se cerró temporalmente a la circulación un tramo de la calle Guerrero, entre las calles 16 de Septiembre y 5 de Febrero, labores que se realizarán durante tres días, iniciando hoy jueves y terminando tentativamente este sábado 25 de noviembre del 2017.

Es de vital importancia la realización de estas acciones, debido a que la línea de drenaje original se encuentra colapsada, lo que está causando varios problemas a los vecinos de este sector, confirmó el gerente de SIMAS, José Luis Salinas Galán.

Con la introducción de nueva tubería, la calidad en el servicio mejorará y la vida útil del sistema de drenaje será mayor. “En SIMAS Acuña, agradecemos de antemano su comprensión, por las molestias que estos trabajos puedan causar”, expresó el gerente.

Manifestó que es el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento sigue estableciendo como prioridad mejorar el servicio que ofrece a sus usuarios, y así ha realizado interconexión de la red de agua, de colectores de drenaje, para ir disminuyendo los riesgos para la población.

Recordó que alguna de la tubería en sectores clave de la ciudad deben estar totalmente útil, ya que el crecimiento de la mancha urbana genera más presión al sistema, por esta razón se trabaja atendiendo restableciendo los tramos de tubería que signifiquen peligro, como se ha hecho con trabajos recientes con sustitución o la reparación de la red en mal estado.

Reconoció que al realizarse cualquier trabajo se perjudica a la población, sin embargo son molestias temporales que se causa a las familias, pero son con el objetivo de que mejore el servicio que se les proporciona.

Salinas Galán mencionó que la ciudad crece de forma rápida y el SIMAS debe estar al ritmo de este crecimiento, con fin de garantizar que no se deteriore el servicio, tanto de agua como de drenaje, que son básicos para mantener en buen estado la salud de la población.