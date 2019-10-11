Choque deja una mujer lesionada y daños materiales

Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de un accidente vial sobre la ampliación cuatro carriles a la Presa de La Amistad y calle Veracruz de la colonia Atilano Barrera, dejando como saldo una mujer lesionada y daños materiales.

La lesionada y afectada a la vez responde al nombre de Zulema Minerva Múzquiz Martínez, de 48 años, quien al momento del accidente circulaba a bordo de una camioneta Ford Explorer modelo 1995 en color blanco.

El responsable de este accidente está identificado como Cristo Jesús López Zárate, de 34 años, quien manejaba un vehículo Chevrolet Beat modelo 2019 color blanco habilitado como taxi.

Se dijo que el taxista quien circulaba por la calle Veracruz intentó ganarle el paso a la camioneta Ford Explorer y se provoca la colisión.

La afectada Zulema Minerva se quejaba de algunos golpes, razón por la cual tuvo que ser trasladada por una ambulancia de la Cruz Roja a un hospital para su valoración médica. Mientras que el chofer responsable era canalizado ante el Ministerio Público especializado en asuntos viales para que se defina su situación jurídica sobre estos hechos.