Con amplia participación de jóvenes futuros psicólogos y enfermeros este jueves cerraron la Primera Jornada de Salud Mental.

Fue un evento en el que se impartieron 18 pláticas en los 3 días de actividades.

Citlalli Castro Hernández, directora de Salud Municipal dijo, que, fue un éxito y tuvo gran participación tanto ciudadana como de los jóvenes estudiantes de áreas de la salud.

“Las enfermedades mentales están muy estigmatizadas y se menosprecia su tratamiento, aquí por primera vez se tendrán estadísticas, el problema es serio; tan solo de las enfermedades mentales más graves como la esquizofrenia hay un registro de más de 2 mil enfermos”, detalló.

Añadió que no se cuenta con un centro en el norte de la entidad para atender estos casos y quienes hacen esfuerzos por ayudar, pues no poseen la infraestructura necesaria, aunque sí una enorme voluntad por ayudar.

Un éxito consideró que estas primeras jornadas son un parteaguas al ser las primeras que se realizan aquí en los días de la salud mental, hay resultados positivos ya que involucraron a escuelas de enfermería y psicología, jóvenes profesionistas futuros de esta área, vinieron médicos residentes y personal: “Considero que es importante empezar a tejer redes para resolver el problema”, insistió.

Los temas que se trataron tienen que ver con los problemas mentales desde los más leves hasta los más graves, pasando por tanatología que afecta a las personas cuando pierden un ser querido y genera problemas.

Así mismo se cubrieron las etapas de diferentes edades, adultos, jóvenes y niños en los temas desarrollados por varios especialistas.

Cierran con éxito Primera Jornada de Salud Mental.