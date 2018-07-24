Cierran Instalaciones del IEC en Acuña

Cd. Acuña, Coah.-Ayer cerraron formalmente las oficinas donde atendió el Comité Municipal Electoral durante el pasado proceso electoral, informó el profesor Jesús Barrón González, con esto se da por concluido el trabajo que venían realizando en Acuña.

"A raíz de que no hubo impugnaciones ni emplazamientos acerca de los resultados del pasado proceso electoral, se efectuó el cierre de las instalaciones, ya que de haberse interpuesto algún recurso de apelación, habría necesidad de continuar operando esta dependencia", agregó Barrón González.

El funcionario del IEC informó que conforme a lo que establece la Ley, se enviaron las boletas del resultado de la elección, la documentación y el mobiliario a las oficinas del consejo general del IEC en Saltillo, donde de haber algún procedimiento y se necesiten documentos de la elección, estarán disponibles en todo momento para las autoridades correspondientes.

Dijo que los integrantes del Comité Municipal Electoral seguirán estando disponibles para el IEC, atender cualquier solicitud de algún informe adicional a la elección o acudir en caso de alguna aclaración, sin embargo se entregó todo en regla, aseguró.

En su opinión, el presidente del Comité Municipal Electoral, la pasada elección del primero de julio fue un proceso tranquilo, con pocas incidencias, considerada como una elección concurrente y única ya que se trabajó de forma coordinada entre el IEC y el INE.

“Por lo que respecta al municipio de Acuña, fue una elección tranquila”, resaltó.

Informó que en el mes de noviembre del 2019 se dará inicio a un nuevo proceso político, para la elección de diputados locales, mientras en lo que resta del 2018 y gran parte del 2019 estarán en receso.

Jesus Barrón González fungió como presidente del Comité Municipal Electoral.