Rescatistas auxilian a joven que intentaba quitarse la vida en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Elementos de emergencia lograron rescatar a un joven que intentaba quitarse la vida en un puente peatonal ubicado sobre el Boulevard Emilio Mendoza Cisneros, a la altura de la calle 15.

¿Qué ocurrió?

El reporte fue realizado por testigos que observaron la situación y alertaron a las autoridades. Al llegar al lugar, los elementos lograron poner a salvo a Mario Alberto Saldaña Contreras, de 29 años, quien conversó con los rescatistas tras ser asegurado.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El joven explicó que atraviesa por una situación de desempleo y que horas antes había tenido una discusión con sus padres, lo que lo llevó a una fuerte presión emocional. Personal de Cruz Roja confirmó que no presentaba lesiones físicas y lo trasladó con un psicólogo para recibir atención especializada.