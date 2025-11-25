Seguridad Municipal asegura a un hombre con sustancias en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Elementos de Seguridad Municipal aseguraron a un hombre durante la tarde de ayer, luego de sorprenderlo en posesión de varios envoltorios con presunta droga cristal en el cruce de las calles Héctor Arocha y Alonso Ríos.

El detenido fue identificado como Blas Alberto Eliserio Quiroz, quien dijo tener su domicilio en la calle Dolores Villarreal, sin número, en este mismo municipio. Durante la revisión preventiva, los oficiales encontraron entre sus pertenencias una mochila escolar color gris, en cuyo interior localizaron seis envoltorios atados con nudo que contenían una sustancia granulada y cristalina con características similares al cristal.

¿Qué ocurrió?

Tras el aseguramiento, Eliserio Quiroz fue trasladado a la Comandancia y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público en Monclova, donde se definirá su situación jurídica mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades locales han intensificado las acciones de seguridad en la región, buscando combatir el tráfico de drogas y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Este tipo de operativos son parte de una estrategia más amplia para reducir la incidencia delictiva en Monclova y sus alrededores.