Clausura cursos Servicio Nacional del Empleo

Cd. Acuña, Coah.- Un total de cuarenta personas concluyeron el programa de capacitación para el autoempleo, a través de dos cursos; uno de chocolatería y otro de repostería, esto una vez que asistieron a clases durante un mes, atendidos por personal del Servicio Nacional del Empleo y de la Secretaría del Trabajo.

Al respecto informó el coordinador del SME, Oscar Mario Reyes Cadena, que la capacitación se efectuó durante un lapso de 120 horas a lo largo de un mes, tiempo que aprovecharon los estudiantes para recibir la enseñanza por parte de un instructor además de proporcionarles los materiales para las prácticas.

Los beneficiados reciben un diploma al término de los cursos, lo que avala que cuentan con conocimientos para que se auto empleen, además se les hace el pago de una beca económica por valor de 2 mil cien pesos cada uno por concepto de gastos de traslado y comida.

Reyes Cadena dijo que estos serán los últimos cursos que se realizarán durante el periodo del 2017, con lo que concluye el plan sexenal del gobierno estatal que encabeza Rubén Moreira Valdez, sin embargo se dejará la proyección de trabajo para el próximo año.

Consideró que hubo buenos resultados durante el 2017, periodo en el que se logró atender a cientos de personas que fueron capacitados en diferentes áreas de la producción, y un buen número también aprendieron actividades que les redituará beneficios pues podrán producir en sus propios hogares, lo que les permitirá ganarse el sustento de sus familias sin necesidad de dejarlos solos por largos periodos de tiempo.

“Durante este sexenio, el Servicio Nacional del Empleo estuvo enfocado en promover las oportunidades de crecimiento y desarrollo económico para la comunidad, por lo que cerraremos bien el año”, la clausura de los últimos cursos se realizará el próximo 24 de noviembre.

El coordinador del Servicio Nacional del Empleo, Oscar Mario Reyes Cadena, comentó que no hay duda de que el próximo gobierno estatal le dará continuidad a los programas que benefician a las personas desempleadas.

Oscar Mario Reyes Cadena, coordinador del Servicio Nacional del Empleo.