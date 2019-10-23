CON INVERSIÓN DE 80 MDP, ENTREGA MARS EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACUÑA

Acuña, Coahuila de Zaragoza.- En gira de trabajo que inició en Acuña, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregó en este municipio el Edificio de Docencia de la Universidad Tecnológica (UTCA), que junto con la construcción de un laboratorio equipado y obras de acceso representa una inversión cercana a 80 millones de pesos.

“El impulso a la educación es una de mis prioridades”, expresó Riquelme Solís ante la comunidad educativa, y señaló que a lo largo y ancho del estado se brindan oportunidades a los jóvenes que aspiran a ser la garantía para las inversiones: La mejor mano de obra calificada que requiere el mundo globalizado.

Destacó que su Gobierno impulsa el Corredor Económico del Norte “Ports To Plains”, desde Mazatlán hacia La Laguna y la Región Centro, para llegar a Piedras Negras y Acuña, que permitirá una mayor competitividad de la frontera norte.

Manifestó que los convenios en materia de coordinación en seguridad establecidos con los estados vecinos de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Durango, han permitido que Coahuila lleve un paso adelante en este rubro y se destaque a nivel nacional, adicional a su crecimiento económico superior a 4 por ciento, que garantiza continuar con el desarrollo y bienestar de la ciudadanía.

Por su parte, el Presidente Municipal, Roberto de los Santos Vázquez, ratificó el compromiso de su Administración de trabajar en unidad con el Gobierno del Estado y la Federación, para fomentar obras de infraestructura en beneficio de la educación, para contribuir al crecimiento de esta ciudad.

A su vez, Jesús María Montemayor Garza, Director General del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física (ICIFED), detalló que en la UTCA se construyeron 14 aulas didácticas, laboratorios de informática e idiomas, sala de conferencias, cubículos para tutorías, personal administrativo y la Dirección.

Precisó que actualmente se construye el laboratorio, que contará con la mejor tecnología de las universidades tecnológicas en el País, llevará un Área de Simulación Especializada y Cómputo y Laboratorio de Mecatrónica, entre otros espacios.

En conjunto, la inversión gestionada por el gobernador Miguel Riquelme es de 57 millones 900 mil pesos, más 7.5 millones de pesos en equipamiento. Aunado a recursos por 14.5 millones de pesos para la construcción del acceso a la institución educativa, donde se realizaron trabajos de terracerías, obras de drenaje, pavimentos de base hidráulica y carpeta asfáltica, electrificación, construcción de red de agua potable, señalamientos vertical y horizontal, así como guarniciones y banquetas.

A nombre del Instituto Tecnológico de Acuña, su Director, Luis Manuel Navarro Galindo, y la alumna Carmina Bustamante Rodríguez agradecieron al Gobernador del Estado su respaldo para brindar oportunidades de desarrollo a los estudiantes y apostar por la educación de los jóvenes.

El Gobernador, junto con el Secretario de Educación, Higinio González Calderón; Gerardo Berlanga Gotés, Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad; Azalea Maldonado Wong, Directora del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), el alcalde De los Santos Vázquez y representantes de la Universidad Tecnológica, develaron la placa del Edificio de Docencia, en el Campus instalado en un área de 20 hectáreas donadas por la familia Ramón, a la que reconoció su contribución.

Riquelme Solís continuó actividades en la Región Norte, en los municipios de Zaragoza y Morelos, donde dio inicio a las obras del programa “Vamos a Michas”.