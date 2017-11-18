Concientizarán a familias sobre limpieza de la casa

Cd. Acuña, Coah.- A partir de este sábado, el programa “Yo Soy Acuña” pondrá en marcha una brigada de limpieza que se denominara “Yo Limpio Mi Casa”, una vertiente del plan conocido como Yo Soy Acuña Limpio, a través del que se han efectuado acciones de limpieza en templos, escuelas, parques de colonias, además de colocar pintura en fachadas de viviendas.

El director del programa, Marcos Villarreal Suday, dio a conocer que se trata de concientizar a las familias, para que se mantenga limpio el entorno y el frente de las viviendas, donde el reto será elevar el número de participantes y compartirlo en las redes sociales, fomentando este tipo de actividades.

“Cada sábado, a partir de las 10:00 de la mañana, estaremos acudiendo a las colonias de la periferia, para invitar a las familias a ser parte de este proyecto”, agregó.

El procedimiento será sencillo, explicó Villarreal Suday; por la mañana la familia tomará una foto de cómo se encuentra el exterior de su domicilio y también cómo quedó al terminar la limpieza, que luego será enviada al portal del programa Yo Soy Acuña.

Mencionó que con este tipo de acciones se ayudará a que sean más eficientes los programas permanentes del sector salud, que requiere de la contribución de la población, aunados a las brigadas de descacharrización, de fumigación y limpieza de patios, que reducen la presencia de agentes contaminantes y transmisores de enfermedades.

Marcos Villarreal Suday estableció que con la suma del esfuerzo de las familias, a través de estos programas de limpieza, se eliminan los focos de infección que existen en los patios y aceras de las viviendas.

Yo Soy Acuña está fomentando que se eleve la calidad de vida y la salud de los acuñenses, a través de este tipo de convocatorias, apuntó el director del programa.

Marcos Villarreal Suday, director del programa Yo Soy Acuña.