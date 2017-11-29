Concluirán talleres de Artes Populares y Bellas Artes

Cd. Acuña, Coah.- El próximo 5 de diciembre concluirá la agenda anual correspondiente a los talleres de Artes Populares y las Bellas Artes, de la actual administración, con una serie de actividades que se efectuarán en las instalaciones de la Infoteca municipal, por lo que se aprovechará el fin de año para efectuar la remodelación del teatro Evaristo Pérez Arreola.

Vanessa Ramón, coordinadora de eventos de la Dirección de Arte y Cultura, informó que los trabajos que se han efectuado en espacios como el Teatro Evaristo Pérez Arreola, la Infoteca y el Foro del Cincuentenario de la plaza principal, llegaron a su fin y en resumen se considera que hubo avances significativos en el renglón de cultura.

Expresó que la población tuvo la oportunidad de participar en la diversidad de eventos que se realizaron; teatro, danza, artes marciales, baile, canto y actividades talleres de oficios como corte y confección, belleza, corte de pelo, de pintura, por citar algunos.

Exhortó a la población a ser testigos de la exposición que se realizará en la Infoteca donde se conocerá del impacto en la población, ya que niños, mujeres y hombres, jóvenes adolescentes, así como amas de casa han aprovechado para aprender alguna actividad.

“Concluirán los cursos correspondientes al 2017 y con ello también la agenda de los cuatro años de la actual administración”, agregó.

La coordinadora de eventos de la Dirección de Arte y Cultura, informó que este año se logró la aprobación para la remodelación del teatro Evaristo Pérez Arreola, que se localiza a la altura de las calles Manuel Acuña e Iturbide, que ha sido escenario de eventos relevantes; “Aquí han estado artistas de talla internacional que han dejado momentos inolvidables a los acuñenses”.

La remodelación contempla, modificación del escenario, pintura, la sala, el lobby, baños, se colocó mosaico y quedará listo dentro de dos semanas para ponerlo una vez a disposición del público.

Expresó que todos los eventos que se han realizado durante los cuatro años en este espacio cultural, han sido gratuitos, como sucede con los que se realizaron en áreas como el Foro del Cincuentenario y la propia Infoteca municipal, lugares designados para las diferentes expresiones artísticas.

