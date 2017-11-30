Concluye diputado jornada de informe de resultados legislativos

Cd. Acuña, Coah.- El diputado local Sergio Garza Castillo concluyó este miércoles su recorrido por los cuatro municipios del distrito uno, donde realizó una serie de reuniones con ciudadanos, para informarles acerca del trabajo efectuado durante tres años por la representación de los habitantes de esta región en el Congreso del estado.

En entrevista el diputado comentó que tuvo el acercamiento con alrededor de tres mil quinientas personas, a través de la dinámica de siete informes que se efectuaron en forma diferente, acudiendo a colonias y a grupos de sectores de la población.

“Durante diez días fueron alrededor de tres mil quinientos ciudadanos que nos escucharon de forma directa”, con lo que acudimos a dar de propia cara y cuenta del trabajo legislativo a la gente. “Y también fuimos a encontrar criticas de personas que quizá no se sintieron bien representados y eso se debe respetar”, agregó Garza Castillo.

El diputado quien concluirá su gestión legislativa el último de diciembre, destacó que visitó el sector rural de los municipios del distrito, donde se encontró con centenares de personas interesadas en escuchar el resumen informativo como en; Buenavista, Esmeralda, Calles, entre otros.

“Pudimos ser gestor de beneficios que se llevaron al área rural, proponiendo programas para el campo e impulsando iniciativas que puedan cambiar la vida de ellos, vía los apoyos a los adultos que ya no pueden desempeñarse en el campo, y que puedan obtener beneficios como 65 y mas, así como otros que genera el gobierno”, indicó.

Recordó que solo en el caso de Acuña, .-por ejemplo.-de las carencias que afectaban al área rural, el agua potable fue una prioridad, sin embargo hoy existe una extensa red que se creó por la actual administración para dotar de este servicio.

“El Pilar, es uno de los ejidos que aun carecen de este servicio, pero trabajamos en la gestión para resolverlo”, se puede resolver esta carencia, sostuvo el diputado.

Manifestó su satisfacción al recibir comentarios positivos de la gente de los municipios del distrito uno, debido a que consideran que son pocos los diputados que regresan a rendirles cuentas y presentará su informe, y tocar temas que benefician al entorno de la familia.

Detalló que hay propuestas que se dejaron planteadas a lo largo de su gestión legislativa, en su caso fueron; 42 propuestas de las que 22 se aprobaron y otras 20 aun no dictaminadas, además de 137 puntos de acuerdo que abordan temas en los que se estimula al avance en diferentes rubros del ejercicio público.

Cierra actividades de informe de resultados legislativos.

Sergio Garza Castillo, diputado local del distrito uno.