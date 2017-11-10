Construyen celda al relleno sanitario

Ciudad Acuña, Coah.- Las obras de ecología que este jueves se iniciaron, como son la nueva celda del relleno sanitario y la construcción de la Unidad de Protección Animal, se pueden ejecutar porque hoy PASA aportó recursos para ello.

Evaristo Lenin Pérez Rivera, alcalde de esta frontera, dijo que además, con el convenio que se tiene dejando depositar la basura de empresas de Cinco Manantiales se entregaron dos barredoras y otro equipo para bacheo.

Mencionó que PASA antes no le aportaba nada de recursos en beneficio de la ciudad y hoy se logró un convenio positivo para el municipio, “es falso que estemos depositando basura de Piedras Negras, la basura que traen a este relleno PASA es de Cinco Manantiales y solo de 5 empresas pero a cambio de ello nos dejaron beneficios como la Unidad de Control Animal que se construye y que costará casi 4 millones de pesos, las dos barredoras que nos donaron al municipio, un equipo para la pavimentación y evitar que se cuartee el bacheo, empleo temporal y renegociación de la deuda que teníamos y que nos heredó la anterior administración”, dijo.

No tomamos una decisión personal sino que pasó por cabildo y por mayoría fue aprobado este.

Aseveró que la unidad que hoy inició su construcción es probable que le toque a Roberto de los Santos inaugurarla, pero es una unidad que permitirá resolver un grave problema con los perros callejeros, creemos que hay más de 20 mil de estos en las calles de nuestra ciudad y se han convertido en un problema serio de salud y de limpia ya que son estos los que esparcen la basura que sacamos fuera de nuestras casas.

Con ello vamos a resolver un problema ya que aquellos perros callejeros cuyas condiciones no sean aptas para ser adoptados van a ser sacrificados, aunque humanitariamente no como se hacía antes.

Así mismo, dijo que la celda del relleno sanitario que hoy se abrió, permitirá ampliar otros 25 a 30 años el servicio del relleno sanitario dependiendo de cómo evolucionemos como sociedad y si empezamos a reusar y reciclar parte de esta basura.