Continúan trabajos de desazolve en arroyos

Ante el inicio de la temporada de lluvias el desazolve y limpieza en arroyos que cruzan la ciudad y podrían causar inundaciones se mantiene.

Eloy Rivera director de Ecología municipal, dijo, que, aunque se han concluido en algunos de los más de 6 arroyos que cruzan la ciudad aún restan por realizar algunas tareas.

Pidió a la comunidad deje de arrojar enceres domésticos en estos causes ya que se convierten en un peligro para los vecinos de estos al taparse y no dejar correr el agua libremente.

Hasta hoy se han dejado limpios cuando menos 4 de los 6 arroyos que cruzan la ciudad y se está en la fase de continuar con los más largos, el de Las Vacas y el de La Hormiga.

Se reitera el llamado a la comunidad para evitar que sigan arrojando muebles de desecho a estos causes, ya que el riesgo de taponearlos es alto.

También dijo, se trabaja en dejar en varios sectores góndolas de PASA para que en vez de ir a depositarlos a estos lugares los dejen en estas.

Desde mediados del año se ha trabajado en esta área y se ha logrado, en el año pasado reducir los efectos de las lluvias y crecientes de estos arroyos precisamente realizando estas tareas, dijo el funcionario municipal.

Sin embargo, aún no ha sido posible que la comunidad entienda que es importante que ellos dejen de tirar los desechos en estos causes y es reiterada la acción año tras año tras año y campaña de desestimulación tras otra.

De mantenerse esta actitud de la comunidad, de seguir arrojando estos desechos, de poco o de nada servirá que se limpien.

Se espera que quienes sean sorprendidos paguen con cárcel estas acciones y con sanciones altas para desestimular las medidas.