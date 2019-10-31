Convocan a choferes a empresas de transporte

Aquellos choferes y concesionarios que han prestado el servicio en Acuña por muchos años, han sido considerados para integrarse a laborar en las nuevas empresas de transporte público, en tanto que algunos de ellos que invirtieron en adquisición de unidades, buscan dedicarse al transporte escolar.

María del Rosario Ramos, secretaria general del sindicato de la CROC, comentó que existe el planteamiento con varias opciones que se les ha dado a los integrantes del gremio, esto a fin de que no queden desempleados al iniciar el nuevo servicio de transporte que operará en Acuña.

Indicó que, a través del departamento de Trasporte Urbano y Movilidad, se establecerá el mecanismo que se seguirá para poder tener acceso a estas oportunidades de empleo.

La líder del gremio mencionó que la promesa de la administración municipal, es que se hará recomendación a las nuevas empresas del transporte urbano, para que capten a aquellos que reúnan las condiciones de seguir trabajando, ya que tienen muchos de ellos experiencia y son responsables.

De acuerdo a la fuente informativa, de los concesionarios y choferes que seguirán prestando el servicio hasta el último de diciembre, al menos diez de ellos cuentan con unidades más modernas, sin embargo, todos deberán concluir actividades y buscar otras opciones, entre las que se encuentra la posibilidad de que se les dé oportunidad de prestar servicio a los estudiantes.

Resaltó que ya invirtieron en modernizarse, sin embargo, no podrán competir con las empresas que prestarán el servicio, por lo que habrá que seguir negociando con las autoridades, un buen acuerdo de trabajo.

Maria del Rosario Ramos, dirigente del transporte, CROC, base Santa Martha.