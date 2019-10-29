Crece industria maquiladora

La industria maquiladora local, creció de junio a la fecha en mil 500 empleos con lo que es la ciudad más importante del país en generación de empleos.

Cuauhtémoc Hernández Castilla director de INDEX así lo confirmó a Periódico La Voz.

Mencionó, que de hecho en el país en general durante este lapso solo se generaron cerca de 6 mil empleos, con lo que Acuña se apuntala como la ciudad que más empleos tiene.

Luego de que durante el primer semestre de este año solo había aumentado en 500 empleos, en estos 4 meses últimos el incremento fue al triple, con lo que Acuña se posicionó en el país como la ciudad donde más empleos se generaron en este año.

“De enero a junio estuvo lenta la contratación, pero de enero a julio, según cifras del IMSS tenemos mil 500 nuevos trabajadores, había una expectativa fuerte de crecimiento, pero no se van a lograr los 6 mil nuevos empleos y hay motivos múltiples, pero hay que decirlo, que el país creció en 3 mil 500 empleos de enero a julio de los cuales más de la mitad fueron generados por Acuña”, reiteró el entrevistado.

Aseguró: “No nos vimos muy afectados por el paro de General Motors, la afectación no fue tan drástica, según cifras del estado un 7 por ciento, aunque si hubiera durado más tiempo sí se habrían generado serios problemas pese a que Acuña no solo abastece a esta planta”.

Mencionó que esperan un crecimiento de aquí a diciembre de 500 empleos más sumado a los más de 2 mil 400 que se requieren para cubrir la rotación mensual.