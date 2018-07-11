Crece proliferación de garrapatas por lluvias y humedad

Ciudad Acuña, Coah.-Un problema que se viene arrastrando desde hace 3 años atrás debido a que los inviernos no han sido muy crudos y no han eliminado la plaga o cuando menos reducido al mínimo, causa que hoy esté más activa.

La proliferación de garrapatas que ya era plaga en la ciudad se vio incrementada con las lluvias y la humedad.

Leopoldo Chavarría Galindo así lo mencionó y aseveró que el medicamento que da buenos resultados y evita esta plaga en las mascotas hasta por 3 meses es una pastilla que se da en una sola ocasión.

El problema se debe a que desde hace ya algunos años atrás no se han reducido estas plagas porque los inviernos no han acabado con ellas o las han diezmado de manera importante.

También a la falta de limpieza en las colonias de la periferia de la ciudad y la falta de fumigación en estos hogares.

Si a estos factores se suman los de lluvia y humedad, son el detonante para que en estas fechas crezca la plaga que ya se había detectado desde hace 3 años atrás y se multiplique.

Aunque hasta hoy no hay enfermedades zoonóticas detectadas debido a los piquetes de estos insectos en Acuña, ya se han presentado en otros años casos de “rickettsiosis”.

Lo que sí dijo es que han aumentado los casos de fiebre de garrapata en perros domésticos.

No es nada difícil que de un momento a otro se empiecen a detectar casos de enfermedades zoonóticas producidas por las garrapatas, afirmó.