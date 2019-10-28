Cuatro lesionados en aparatoso choque

El saldo que arrojó el aparatoso accidente automovilístico registrado sobre la Avenida Las Américas y calle México en el fraccionamiento Las Américas, fue de cuatro personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, este choque del cual tomó conocimiento oficial de la Policía Municipal se registró en los últimos minutos del sábado.

De acuerdo al informe los lesionados responden a los nombres de José Cruz González, de 31 años, José Juan Moreno, de 20, Erika reveles Delgado, de 34 años y Ricardo Gallegos Esparza de 26; todos ellos viajaban en un vehículo Chevrolet Sunfire modelo 2000 en color café, que era conducido por el afectado Rogelio de los Santos de 19 años.

Como responsable por no ceder el derecho de vialidad aparece Josué Salvador Herrera Zavala, de 30 años de edad, quien manejaba un vehículo Ford Ikon modelo 2015 en color negro con placas de circulación del estado de Coahuila.

El responsable quedó detenido para ser canalizado ante el Ministerio Público especializado en Asuntos Viales, aún y cuando los lesionados no presentaban heridas de gravedad pero tuvieron que ser atendidos por paramédicos de la Cruz Roja.

Cruz roja valora a lesionados.